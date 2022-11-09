ارتفاع أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 206 ريال للجرام

ارتفعت اليوم الأربعاء أسعار الذهب في المملكة ، بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 180.50 ريال، 48.13 دولار، وعيار 18 وصل إلى 154.72 ريال، 41.26 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 206.29 ريال، 55.01 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 189.10 ريال، 50.43 دولار.

سبيكة الذهب

وسجل سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم مستوى 227.18 ريال أو 60.58 دولار.

كما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام نحو 542.14 ريال ما يعادل 144.57 دولار.

ووصل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 1073.95 ريال ما يعادل 186.39 دولار.

بينما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات بالسعودية 2123.12 ريال وهو ما يوازي 566.16 دولار.