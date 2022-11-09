عملية جراحية ناجحة لمريض يشكو من عدم قدرته على فتح فمه لمدة 8 سنوات #عاجل

الوئام -عبدالله العازمي:

تمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من إنهاء معاناة مريض كان يشكو من عدم تمكنه من فتح فمه لمدة 8 سنوات.

وفي التفاصيل، تبين بعد الكشف على المريض وعمل الأشعة المقطعية اللازمة أنه يعاني من تيبس في المفصل الصداعي في الجهتين مع قاع الجمجمة ، حيث كانت الحالة عالية الخطورة من ناحية التخدير لكون المريض لا يستطيع فتح الفم.

وبعد إجراء عملية فصل الفك السفلي عن الجمجمة وهي الفجوة التقويمية عن طريق إزالة تيبس مفصل الفك من قاع الجمجمة ، تم عمل إزالة الناتو المقاري وفك التليفات حول زاوية الفك السفلي من الجهتين .

وبعد إجراء العملية خرج المريض من العمليات بفتح الفم ب3.5 سم وهي الفتحة النموذجية لعمره، حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية وهو الآن بصحة جيدة .

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي كان بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور محمد الألمعي وفريقه الطبي الدكتور عبد الرحمن موسى والدكتورة لوجين الحمامي واستشاري التخدير الدكتور وائل.