تراجع #أسعار_النفط.. و #برنت إلى 94.92 دولار

انخفضت أسعار النفط اليوم ، متأثرة بظهور بيانات حول ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وتشير التوقعات إلى مخاوف تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة إصابات كورونا في الصين.

سعر خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 44 سنتا، أو بنسبة 0.5 %، لتسجل 94.92 دولار للبرميل.

سعر الخام الأميركي

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش، 53 سنتا، أو بنسبة 0.6 %، لتسجل 88.38 دولار للبرميل.

مخزونات الخام الأميركي

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء، كما صعدت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر، وارتفعت إصابات كورونا في قوانغتشو ومدن صينية أخرى؛ حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة كوفيد في البلاد.