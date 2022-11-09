لاتهامه بـ”#التنمر” .. استقالة أول #وزير في الحكومة البريطانية الجديدة

لم تمضي سوى أسابيع قليلة على تولي "ريشي سوناك" منصب رئيس الوزراء البريطاني ، حتى قدم أول وزير استقالته، بسبب اتهامات له بالتنمر.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي، غافين ويليامسون، استقالته من منصبه، بعد أن واجه اتهامات بالتنمر وإرسال رسائل غير لائقة لزملائه.

وأكد ويليامسون أنه نفى هذه الاتهامات، ولكنه لا يريد أن تتحول إلى مصدر تشتيت للانتباه عن إنجازات الحكومة.

وكشفت رسائل نصية تنمر وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي، على زميلته ويندي مورتون، مسؤولة الانضباط داخل البرلمان بسبب تنظيم مراسم وفاة الملكة إليزابيث.