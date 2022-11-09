محلل #طقس يتوقع: حالة جوية ممطرة على #الرياض.. واستمرارها على #حائل

كشف محلل الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن آخر تطورات الحالة الممطرة بمنطقة حائل، متوقعاً استمرار الحالة الجوية على حائل.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" :"الحالة الممطرة من متوسطة إلى قوية مع جريان أودية في مناطق حائل والمدينة والشمالية والجوف خاصة شرقهما".

وتابع: "ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والباحة وشمال الشرقية وجنوب تبوك، هناك حالة أخرى تشمل الرياض".

على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.