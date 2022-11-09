تراجع #أسعار_الذهب عالميا وسط مخاوف بشأن تأثير رفع #الفائدة

تراجعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية .

ورغم التراجع لكن أسعار الذهب لا تزال تتداول أعلى 1700 دولار.

أسعار العقود الآجلة للذهب

وهبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% لتسجل 1712.90 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري في تمام الساعة 10:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، عند 1712.17 دولار للأوقية.

العقود الآجلة للفضة

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.20% إلى 21.46 دولار للأوقية.

وصعد سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.88% إلى 1006.25 دولار.

فيما هبط سعر البلاديوم بنسبة 0.75% لتسجل 1906.28 دولار.

مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 109.67 نقطة.