كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 633.3 مليونا

أظهرت بيانات حديثة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد إصابات كورونا حول العالم لتتجاوز 633.3 مليون إصابة.

كورونا حول العالم

وكشفت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 633 مليونا و364 ألفا و887.

وفيات كورونا العالمية

وأوضحت البيانات الحديثة أن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا عند الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، إلى 6 ملايين و602 ألف و887 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.