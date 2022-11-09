إنهاء معاناة مريض في ‎#نجران من البوال الليلي

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد من إنهاء معاناة مريض من البوال الليلي بسبب تضخم البروستاتا الحميد.

وقالت صحة نجران إنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية السريرية للكشف عن معاناة المريض بسبب الحاجة المُتكرِّرة أو المُلِحَّة للتبوُّل وزيادة عدد مرَّات التبوُّل ليلًا (البوال الليلي)، مما سبب له صعوبة في البدء في التبوُّل تبين وجود تضخم البروستاتا الحميد عند المريض، مما استدعى الفريق إجراء عملية عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام القسطرة.

وتمكن الفريق من إغلاق الشرايين المغذية للبروستاتا بجزئيات صغيرة وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وأكد الفريق الطبي أن حالة المريض تحسنت ويتم متابعتها عن طريق العيادات الخارجية.