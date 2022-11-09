بالفيديو.. اختتام مناورات «المدافع البحري 22» المشتركة مع الولايات المتحدة

اُختتمت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «المدافع البحري 22»، الذي نفذته القوات البحرية، ممثلة في قيادة الأسطول الشرقي، مع نظيرتها الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم، نفذت القوات المشاركة في التمرين عدة فرضيات، منها الرماية بالذخيرة الحية، والقتال في المناطق المبنية، والتعامل مع الألغام البحرية بأنواعها كافة.