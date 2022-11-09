مصادرة أكثر من 7 أطنان خضروات وضبط 100 مخالفة للمباني في #جدة

ضبطت أمانة جدة 100 مخالفة مباني ، وصادرت أكثر من 7 أطنان خضروات وفواكه في بلدية العزيزية خلال أسبوع، ضمن جهودها الرقابية في مكافحة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضاري .

إزالة 25 من البسطات والعربات المتنوعة

وقالت رئيس بلدية العزيزية الفرعية هبة البلوي، إن الفرق الرقابية للأمانة نفذت حملات مختلفة ، تضمنت إزالة 25 من البسطات والعربات المتنوعة.

وأوضحت أنه تم طمس وإزالة الكتابات العشوائية والمشوهات البصرية.

كما تم رفع اللوحات المخالفة في عدد من أحياء النطاق، رصدت من خلالها نحو (100) موقع من مخالفات شروط البناء، تم إزالتها نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.