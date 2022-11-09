الكرملين: انتخابات #الكونجرس لن تحسن العلاقات المتدهورة مع #واشنطن

قال الكرملين، اليوم الأربعاء: إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي لن تحسن العلاقات المتدهورة بين موسكو وواشنطن، ونفى مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراء حوار مع الولايات المتحدة بخصوص تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.