وزير الاتصالات: المملكة ثاني العالم في الأمن السيبراني بفضل ولي العهد

كشف المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أن المملكة قفزت إلى المرتبة الثانية في الأمن السيبراني على مستوى العالم.

وقال «السواحة» خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، التي انطلقت في الرياض، اليوم: «عدد المرات اللي صُنفت فيها المملكة بين أفضل 5 أو 10 أو 15 مركزاً بقائمة الأمن السيبراني كانت (صفراً)».

وأضاف: «لكن بعد قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمكنت اللملكة من الحصول على المركز 13، ثم وصلت إلى المرتبة الثانية بعد عامين، وهذا مثال حقيقي للقيادة وفريق الأحلام الذي نتحدث عنه».