بعد تسريح #ميتا 11 ألف موظف.. زوكربيرج: لحظة حزينة

قررت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، الأربعاء، تسريح 11 ألف موظف.

وأعلن "مارك زوكربيرج" المدير التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" عن تسريح 13% من القوى العاملة .

وقال زوكربيرج: أشارك بعضًا من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ "ميتا"، لقد قررت تقليل حجم فريقنا بحوالي 13%، والسماح لأكثر من 11 ألف من موظفينا الموهوبين بالرحيل.

وأشار إلى إتخاذ عددًا من الخطوات كي تصبح الشركة أكثر فعالية وخفض الإنفاق التقديري وتمديد تجميد التوظيف حتى الربع الأول من عام 2023، مع استثناءات قليلة.

وعلق زوكربيرج قائلاً: هذه لحظة حزينة، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك، وإلى أولئك الذين يغادرون، أود أن أشكركم مرة أخرى على كل ما قدمتموه في هذا المكان.

واعتبارًا من نهاية سبتمبر، بلغ عدد موظفي الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يزيد عن 87 ألف موظف.

وتأتي عمليات التسريح في وقت صعب بالنسبة للشركة التي قدمت توقعات ضعيفة لأرباح الربع الرابع خلال أكتوبر، مما تسبب في هبوط السهم 20% تقريبًا.