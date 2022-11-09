«يدعمون الفحم مقابل البترول».. الجبير يكشف تناقضات الغرب بشأن تغير المناخ

بَين وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، تناقضات الغرب في التعامل مع قضية التغير المناخي، وتحديداً في موقفهم من إنتاج الفحم مقارنة بالنفط.

وقال «الجبير» في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، على هامش مشاركته في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ المصرية: «الحوار بالنسبة لموضوع التغير المناخي مليء بالمشاعر والعواطف ويثبط المنطق والعلم، وعندما يكون الحوار مليء بالمشاعر تجد فيه تناقضات».

وأوضح عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ أن «الدول الأوروبية تفرض ضرائب 200% على البترول بحجة المناخ، وفي نفس الوقت تقدم مساعدات للفحم، وهو اسوأ للمناخ مقارنة بالبترول، فأين المنطق في ذلك؟!».

وأضاف: «هناك مطالبات بعدم الاعتماد على البترول والفحم، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، صار هنام مطالب برفع الإنتاج»، معتقداً أن «هذه المواقف المتناقضة سببها الحوار غير المبني على المنطق والعلم».