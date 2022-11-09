فداء وبطولة.. رجال «البحرية» يبهرون «الأمريكان» بقدراتهم القتالية (فيديو)

في البر والبحر والجو، يواصل رجال قواتنا المسلحة إظهار بطولاتهم على كل المستويات، لـ«ترفع مملكتنا الخفاق أخضر يحمل النور المسطر».

وأظهر «أسود البحر» من ضباط وجنود القوات البحرية للمملكة أداءً رائعاً حظي بالإشادة، خلال مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «المدافع البحري 22»، الذي نفذته قيادة الأسطول الشرقي مع القوات البحرية الأمريكية، واُختتمت فعالياته اليوم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع تنفيذ القوات المشاركة في التمرين عدة فرضيات، منها الرماية بالذخيرة الحية، والقتال في المناطق المبنية، والتعامل مع الألغام البحرية بأنواعها كافة، وظهر خلالها رجال قواتنا المسلحة بالصورة التي تليق بمملكة الحزم.