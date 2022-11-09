«اذهب للطبيب فوراً».. تحذير جديد من «الصحة» بشأن المضادات الحيوية للأطفال

جددت وزارة الصحة تحذيراتها بشأن استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وأكدت «الصحة» ضمن مجموعة نصائح نشرتها على «تويتر» تحت عنوان: «كيف تتعامل مع طفلك عندما يتعرض للإنفلونزا الموسمية؟»، أن «المضادات الحيوية لا تفيد في حالات نزلات البرد والإنفلونزا».

وبينت الوزارة أنه عندما يصاب الطفل بـ«الإنفلونزا الموسمية»، فمن المهم أن يرتاح ويأخذ احتياجه من النوم وفقاً لعمره، ويكثر من السوائل مثل المياه والحساء لتعويض السوائل المفقودة، مع تقديم وجبات صغيرة له عندما با يرغب في تناول طعامه.

وشددت على ضرورة قياس درجة حرارته باستمرار، فإذا كانت مرتفعة، يتم إعطائه خافض للحرارة حسب الجرعة المحددة في نشرة الدواء، وإذا لم تنخفض بعد تلقي الدواء، فيجب زيارة الطبيب فوراً.