ريال مدريد ضد قادش.. بنزيما يغيب للمباراة الرابعة على التوالي في الليجا

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن الملكي أمام قادش في المباراة المقرر إقامتها غدًا الخميس، في الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ذكر برنامج "التشيرنجيتو"الإسباني، إن كريم بنزيما سيغيب عن مباراة الريال ضد قادش غدًا في الليجا، بسبب معاناته من إصابة في فخذ ساقه الأيمن.

وأضاف البرنامج، إن كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد، للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بسبب الإصابة.

وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول لحاق النجم كريم بنزيما بمنتخب فرنسا، في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.