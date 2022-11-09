طرح بيوت محمية بمساحة 50 كم للاستثمار في تبوك

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، طرح فرصة استثمارية في البيوت المحمية بمنطقة تبوك، بغرض إنتاج الفواكه والخضروات عالية الجودة، وترشيد استهلاك مياه الري، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية لهذه البيوت تبلغ 50000 م2.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لاستلام العروض هو 15 رجب 1444 هجرية، على أن يكون فتح الظروف بعدها بيوم.

وأضافت أن من يرغب في شراء كراسة الشروط والمواصفات، عليه التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج 12- وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة في منطقة تبوك.

ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على الرقم الموحد 939.