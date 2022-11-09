مقتل نائب حاكم منطقة #خيرسون إثر حادث سيارة

لقي نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموأوسوف، مصرعه، في حادث سيارة، اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المكتب الصحفي لحاكم المنطقة.

وقال وزير الصحة في مقاطعة خيرسون فاديم إلمييف: إن الحادث وقع على طريق "خيرسون – أرميانسك" السريع، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يُذكر أن ستريموأوسوف شخصية سياسية ونائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، ورئيس لجنة الإنقاذ للسلام والنظام، وهي السلطة الإدارية والتنفيذية في الإقليم، والتي شكلتها الجمعية التأسيسية في 10 مارس 2022، قبل انضمام المنطقة إلى حدود روسيا.

ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، بإبعاد المدنيين الموجودين في خيرسون عن مناطق القتال الأكثر خطورة، خاصةً بعد أن واجهت روسيا هجومًا مضادًا للقوات البريطانية خلال الأسبوع الماضي.