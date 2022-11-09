«اتصلوا بهذه الأرقام».. تحذير عاجل للسعوديين في فلوريدا بسب إعصار «نيكول»

دعت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر جراء العاصفة الاستوائية «نيكول» المتجهة إلى ولاية فلوريدا.

وشددت على المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية فلوريدا الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وفي حالات الطوارئ، يرجى الإتصال بأرقام الطوارئ المذكورة على موقع السفارة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطواريء في ولاية فلوريدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية إليها، تحسباً للعاصفة الاستوائية المتوقع أن تتحول إلى إعصار «نيكول».

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن قرار «بايدن»يخول وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء بتنسيق جميع جهود الإغاثة، لتخفيف المعاناة عن السكان المحليين، وتقديم المساعدة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات العامة.

وأوضح أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء مخولة على وجه التحديد بتعبئة وتوفير المعدات والمواد اللازمة حسب تقديرها، للتخفيف من آثار حالة الطواريء

ومن المتوقع أن يصل «نيكول» إلى ولاية فلوريدا في اسلاعات الأولى من صباح غداً الخميس، مصحوباً بعواصف ورياح قوية وأمطار غزيرة.

وفي أكتوبر الماضي، ضرب إعصار «إيان» الولاية الأمريكية، وخلف ورائه عشرات القتلى، إلى جانب خسائر مادية كبيرة للغاية.