تصريحات مفاجئة من مدرب #الأرجنتين: مباراة #السعودية هي أهم مباراة لنا

قال ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إن مواجهة السعودية هي أهم مباراة للفريق في نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وأضاف في تصريحات لصحفية لـ"CNN Radio Argentino" قائلا: "ستكون مباراة عاطفية، باعتبارها المباراة الأولى، لذلك فإنّها تخلق مشاعر مختلفة، سنفكر فيما يجب علينا فعله في هذه المباراة لأنها ستكون مباراة محورية".

مباراة السعودية والأرجنتين

وتابع: "نعتقد أن مباراة السعودية، أهم مباراة لدينا ونريد أن يكون الجميع متاحاً، نحن واضحون تماماً بشأن ذلك، من الضروري أن يكون اللاعب جيداً في تلك المباراة، نفكر في اللقاء الأول وليس بعده".