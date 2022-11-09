العلامة الرمادية تظهر على بعض حسابات #تويتر #عاجل

ظهرت علامة “رسمي” بجوار الحسابات الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدأت منصة تويتر في إظهار علامة “رسمي” على بعض حسابات الشخصيات السياسية والمشاهير والمؤسسات الإعلامية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن إيلون ماسك، مالك منصة تويتر الجديد أنه سوف يحصل على 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء الموثقة.

وتحمل بعض الحسابات كلمة “رسمي” باللون الرمادي أسفل اسم المستخدم، بعيداً من علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر جانب أسماء الحسابات الموثقة.

ورغم ذلك فإن حساب إيلون ماسك، الذي يتابعه أكثر من 115 مليون حساب لم يحصل على علامة رسمي حتى الآن.