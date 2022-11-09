الصحة_العالمية: تراجع وفيات #كورونا بنسبة 90% منذ فبراير الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاضا شديدا في عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض فيروس كوفيد- 19 منذ الشتاء الماضي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 9400 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي.

ويعد هذا الانخفاض بحوالي 90% عن حالات الوفاة في شهر فبراير الماضي، الذي شهد ذروة الوفيات بكوفيد- 19 العام الجاري عند 75 ألفا.

وأضاف: "نحو 10 آلاف وفاة أسبوعيا يعتبر عددا كبيرا للغاية، بالنسبة لمرض يمكن منعه ومعالجته".

منظمة الصحة العالمية،فيروس كوفيد- 19،وفيات كورونا