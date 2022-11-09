الحجرف يؤكد أهمية تعزيز آفاق العلاقات الاستراتيجية الخليجية الباكستانية

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، وزيرَ الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأكدَ الأمين خلال اللقاء أهميةَ تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية - الباكستانية، بما يخدم المصالح المشتركة، وحرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة، مناقشين عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادل، لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين.

كما استعراض الاجتماع مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، وأهمية دفع هذا الملف لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.