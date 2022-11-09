المملكة تستهدف الوصول بالمناطق المحمية إلى 30% بحلول 2030

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن نسبة الأراضي المحمية سوف تصل إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030م.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، خلال مشاركته في المعرض المصاحب لمنتدى السعودية الخضراء المقام في شرم الشيخ، إن المركز يسهم في المبادرة من خلال 3 مبادرات تعزِّز التوزان البيئي والتنوع الأحيائي وتتمثل في رفع نسبة المناطق المحمية، وإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل المتضرر منها.

وأضاف قربان أن رفع نسبة المناطق المحمية تشمل المناطق البرية والبحرية، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية وصلت إلى 16.2% من الأراضي البرية، و5.5% من المناطق البحرية.

ولفت إلى أن المركز يستهدف أن تصل نسبة المناطق المحمية البرية 22% والبحرية 24% بحلول العام 2025م، على أن تصل النسبة 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول العام 2030م لتحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية.