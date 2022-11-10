انخفاض سعر #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 24 يسجل 205 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 180.19 ريال، 48.05 دولار، وعيار 18 وصل إلى 154.44 ريال، 41.19 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 205.93 ريال، 54.91 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 188.77 ريال، 50.34 دولار.

تراجعت أسعار أونصة الذهب اليوم مسجلة 6420 ريالًا للبيع مقابل 6423 ريالًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 1733.83 ريال.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1816.39 ريال.

ووصل سعر جنيه الذهب عيار 24 نحو 1981.52 ريال.