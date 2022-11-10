“#بايدن” التائه لا يتوقف عن الهفوات.. الرئيس الأمريكي يدعو #روسيا للانسحاب من مدينة #الفلوجة العراقية!

في هفوة جديدة من هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا للانسحاب من مدينة الفلوجة العراقية .

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يلقي خطاباً، وأثناء الحديث عن الحرب الروسية – الأوكرانية ، قال "بايدن" إنه يدعو الروس للانسحاب من "الفلوجة" ليصحح أحد المراسلين خطأ "بايدن" تقصد "خيرسون"، ليقول "بايدن" : نعم "خيرسون".

وفى هفوة سابقة منه، أكد أن التضخم الحالي الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوربية سببه الحرب في العراق، حيث أخطأ "بايدن" ليقول العراق بدلاً من أوكرانيا.

وفي لقاء سابق في جنوب ولاية فلوريدا، تلعثم "بايدن" وبدل أن يقول إنها بسبب الحرب في أوكرانيا، قال إنها بسبب حرب العراق.

وزاد "بايدن" الطين بلة بعدما حاول تبرير هفوته، قائلاً: "عفواً.. أقصد الحرب في أوكرانيا". وأردف شارحاً" أنا أفكر في العراق لأنه المكان الذي مات فيه ابني".