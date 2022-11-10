أبرزها #الرياض.. محلل #طقس يتوقع : حالة جوية ممطرة تبدأ اليوم على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق المملكة والخليج تبدأ اليوم الخميس وتستمر عدة أيام.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن نطاق تأثير الحالة الجوية الممطرة هي مناطق :"مكة والمدينة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان والجوف والحدود الشمالية وشرق وجنوب تبوك وشمال الشرقية وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن).