جنرال أمريكي يكشف خسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

كشف جنرال أمريكي عن الخسائر البشرية التي تعرض لها الجيش الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية إن التقديرات العسكرية تفيد بمقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي ومثلهم في الجانب الأوكراني.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أمريكي أنه يتوقع أن تكون خطوط الجبهة في أوكرانيا هادئة خلال الشتاء، داعيًا روسيا وأوكرانيا إلى اغتنام فرص المفاوضات.

وذكرت «وول ستريت جورنال» نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة تجنبًا للتصعيد مع روسيا.