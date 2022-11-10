أخبار دوليّة

جنرال أمريكي يكشف خسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

10 نوفمبر 2022 · < 1 minute
حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

كشف جنرال أمريكي عن الخسائر البشرية التي تعرض لها الجيش الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية إن التقديرات العسكرية تفيد بمقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي ومثلهم في الجانب الأوكراني.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أمريكي أنه يتوقع أن تكون خطوط الجبهة في أوكرانيا هادئة خلال الشتاء، داعيًا روسيا وأوكرانيا إلى اغتنام فرص المفاوضات.

وذكرت «وول ستريت جورنال» نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة تجنبًا للتصعيد مع روسيا.

 