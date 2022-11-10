الأخبار الإقتصادية

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بـ ‎#المملكة 15.7% في سبتمبر #عاجل

متابعات _ الوئام
10 نوفمبر 2022 · < 1 minute
علم السعودية
علم السعودية