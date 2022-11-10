بسبب حادث مروري.. جراحة ناجحة لمريض تعيد كسراً مُتفتاً في منطقة الحوض

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إجراء عملية جراحية بمنطقة الحوض لمريض في العقد الرابع من العمر.

حادث مروري

وفي التفاصيل ، تعرض مواطن لحادث مروري أدى إلى كسور متفتتة في منطقة الحوض مع خلع حرقفي وعجز بالجهة اليمنى، أدت إلى إصابته بشلل في الطرف السفلي الأيمن وعدم القدرة على التحكم بالمثانة وحركات الأمعاء.

عملية جراحية بالحوض

وجرى عمل الإسعافات الأولية له بالطوارئ ونقله إلى غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية بالحوض (بالمدخل الأمامي) عن طريق البطن.

استغرقت ساعتين

واستغرقت العملية أكثر من ساعتين ونصف، تم خلالها تثبيت الكسور وإرجاع الخلع، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.