ضبط 937 مخالفة ومصادرة 184 كجم من المواد والأغذية التالفة في #تبوك

ضبطت أمانة تبوك، 937 مخالفة ومصادرة 184 كجم من المواد والأغذية التالفة ، من خلال 4631 جولة تفتيشية على المنشآت.

وكثفت أمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية التجارية لضمان سلامة المنتجات للاستهلاك.

وأسفرت الجولات الميدانية خلال شهر أكتوبر الماضي ضبط (937) منشاة تجارية مخالفة ومصادرة (184) كجم من المواد والأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وركزت خلال الزيارات الميدانية على توعية وتثقيف (375) منشأة.

وقامت بإنذار أكثر من (283) منشاة تجارية، مثمنةً دور المستفيدين من المواطنين والمقيمين في التعاون معها في ضبط مخالفات الاشتراطات البلدية، وذلك من خلال البلاغات التي تم استقبالها وعالجتها والتي بلغت أكثر من (360) بلاغاً.