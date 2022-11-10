“#الصحة” تعلن تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا

كشفت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، عن الأعداد الجديدة التي تعرضت للإصابة بهذا المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 122 إصابة جديدة فيما رصدت تعافي 237 حالة ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء الوزارة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 824,273 حالة، من بينها 3852 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 80 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 810,996 حالة.