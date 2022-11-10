أبرزها #العاصمة_المقدسة.. تحذير من “#الدفاع_المدني” بشأن هطول #أمطار على محافظات #مكة حتى الإثنين المقبل

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني سكان 12 محافظة بمنطقة مكة المكرمة من بينها العاصمة المقدسة من هطول أمطار رعدية.

وأكدت الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر"، هطول أمطار رعدية اليوم الخميس وحتى الأثنين المقبل.

وأشارت إلى أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، ميسان، جدة، رابغ، القنفذة، الليث، العرضيات، أضم) من يوم الخميس إلى الاثنين (16- 20/ 4/ 1444هـ).

وأهاب الدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه، والالتزام بتعليماته.