كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 633.5 مليونا

أظهرت بيانات حديثة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم لتتخطى 633.5 مليون إصابة.

إصابات كورونا العالمية

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 633 مليونا و507 آلاف و241.

وفيات كورونا العالمية

وأشارت البيانات الحديثة إلى ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، إلى ستة ملايين و603 آلاف و387 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.