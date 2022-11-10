حساب المواطن: 3.5 مليارات ريال لمستفيدي دفعة نوفمبر

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 3.5 مليارات ريال مُخصص دعم شهر نوفمبر، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وقال مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، موضحاً أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1850 ريالًا.

وبلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وشدد «الهاجري» على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل، لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة.

ودعا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم، مثل: الراتب الشهري للمستفيد، أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة، أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية، أو العوائد العقارية وغيرها إلى عديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa.