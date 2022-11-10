«4 طرق للإبلاغ»… تحذير أمني من العروض الوهمية للتوظيف والتسوق وربح الجوائز

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع في شباك عروض التوظيف والتسوق الوهمية على المواقع الإلكترونية المزيفة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت «الداخلية» على «تويتر»: «ينشط المحتالون بكثرة من خلال المواقع المزيفة وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بعروض وهمية للتوظيف أو التسوق أو ربح جوائز نقدية أو عينية، أو تحديث بياناتك البنكية، فلا تكن الضحية القادمة».

وحددت الوزارة 4 طرق للإبلاغ عن هذه الوقائع والجرائم المعلوماتية بصفة عامة، بداية من الاتصال على رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» لبقية مناطق المملكة، إلى جانب تطبيق «كلنا أمن»، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ في أقرب مركز شرطة.