عبدالرزاق حمدالله في قائمة المغرب النهائية إستعدادا لكأس العالم

أعلن المدرب الوطنى، وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب اليوم الخميس عن قائمة الأسود التي ستشارك في نهائيات كأس العالم المقررة في 20 من شهر نوفمبر الجاري، بقطر حتى 18من شهر ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة الركراكي المشاركة بالمونديال عدة مفاجآت على رأسها عودة عبد الرازق حمد الله وبلال الخنوس وكذلك بدر بانون لاعب الاهلى السابق فيما تم استبعاد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق من قائمة الاسود.

وضمت قائمة متخب المغرب 26 لاعبا وهم كل من:

حراسة المرمى : ياسين بونو، منير المحمدي، رضى التكناوتي.

خط الدفاع : رومان سايس، نايف أكرد، أشرف داري، أشرف حكيمي، جواد الياميق، نوصير المزراوي، يحيى عطية الله، بدر بانون.

خط الوسط : سفيان أمرابط، سليم أملاح، عبد الحميد الصابيري، أمين حارث، عز الدين أوناحي، يحيى جبران، حكيم زياش، زكرياء أبوخلال، سفيان بوفال، عبد الصمد الزلزولي، بلال الخنوس.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، يوسف النصيري، وليد شديرة، إلياس الشاعر