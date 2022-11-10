استمرار تقدم «الجمهوريين» في آخر نتائج الانتخابات الأمريكية (أرقام)

تتواصل الانتخابات البرلمانية الأمريكية حتى هذه اللحظة، وسط منافسة قوية للغاية بين الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» لتحقيق أغلبية، والسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في «الكونجرس» الأمريكي خلال الانتخابات النصفية الجارية.

وحتى الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت مكة، حصل «الجمهوريون» على 209 مقاعد في مجلس النواب مقابل 191 لـ«الديمقراطيين»، وفقاً لما نشرته شبكة «CNN» الأمريكية.

وتوقعت الشبكة حصول «الجمهوريين» على 16 مقعداً إضافياً في مجلس النواب، مقابل 4 لـ«الديمقراطيين».

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، حصل «الجمهوريون» على 49 مقابل 48 لـ«الديمقراطيين».

وتتجه الأنظار إلى سباقات مجلس الشيوخ في «أريزونا» و«نيفادا» التي لم تحسم بعد، بينما تتجه انتخابات «جورجيا» إلى جولة إعادة في 6 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن فارق الأصوات على مقعد الشيوخ في نيفادا، وصل إلى نحو 15000 لصالح «الجمهوريين» حتى الآن، بينما بلغ فارق الأصوات على مقعد الشيوخ في «أريزونا» نحو 100000 لصالح «الديمقراطيين»، ناقلة عن مسؤولين، أنه لا يزال يتعين فرز 400 ألف صوت في مقاطعة «ماريكوبا» بالولاية.