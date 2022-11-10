مدير «الفاو» يشيد بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف دول العالم

أشاد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، شو دنيو، بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مختلف دول العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال «دنيو» لدى لقائه مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، إن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، خاصة أنها استهدفت قطاعات حيوية ومهمة في حياة الإنسان.

وشهد اللقاء الذي عُقد في مقر المركز بالرياض بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خاصة ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر.