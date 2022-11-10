الدولار يقفز قبيل _بيانات_التضخم_الأمريكية.. و #العملات_الرقمية تتعثر

صعد الدولار، قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية، في وقت لاحق اليوم الخميس، في حين ظلت العملات الرقمية تحت ضغط بعد سحب منصة تداول العملات الرقمية بينانس خططها لإنقاذ منافستها المتعثرة إف.تي.إكس.

ويتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب قوية لثاني يوم على التوالي، بينما يقيم المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وبحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار 0.56 بالمئة إلى 110.96.

وتتجه معظم الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم الخميس والتي من المرجح أن تؤثر على حجم رفع الفائدة الأمريكية مستقبلا.

وانخفض اليورو وسجل في أحدث تداول له تراجعا بنسبة 0.71 بالمئة إلى 0.9938 دولار. وارتفع الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.1373 دولار بعد تراجعه 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الدولار بأكثر من 16 بالمئة هذا العام، لكنه فقد بعض زخمه في الأسبوعين الماضيين بفعل آمال بإمكانية عودة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع الفائدة بمستويات أقل بحلول ديسمبر.

