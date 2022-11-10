مورينيو: أخبرت خائن روما بالبحث عن ناد جديد ورحيله في يناير

وصف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أحد لاعبي فريقه بالخائن عقب مواجهة ساسولو في الدورى الايطالي.

وتحدث مورينيو في تصريحات لشبكة "DAZN"، قائلا، "لقد كان روما يريد الفوز ضد خصم صعب ، آسف لأن جهود الفريق خانها لاعب واحد غير محترف".

وأضاف مدرب روما، "كنت أمتلك 16 لاعبا في المباراة وكنت سعيدا بأداء 15 منهم، لكن الجهد الذي بذله الفريق تعرض للخيانة من قبل لاعب واحد بسبب موقف غير احترافي، لقد خان الجميع".

واختتم مورينيو تصريحاته ، "أخبرت الخائن بالفعل في غرفة تغيير الملابس بالبحث عن ناد جديد في يناير، إنه أمر استثنائي لا أفعله كثيرا لأنني عادة بعد المباريات لا أتحدث مع اللاعبين".

من جهتها كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن هوية اللاعب الذي اتهمه مورينيو بخيانة الفريق بمستواه السيء خلال مواجهة ساسولو، وأن البرتغالي قصد بحديثه اللاعب الهولندي ريك كارسدروب، 27 عامًا ويلعب ضمن صفوف الذئاب منذ صيف 2020، والذي شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة وتحديدا في الدقيقة 65.