تدشين مبادرة «السعودية الخضراء» في الزلفي بزراعة 12 ألف شجرة

دشن مسفر بن غالب العتيبي، محافظ الزلفي، اليوم، مبادرة «السعودية الخضراء»، في متنزه المطل الغربي.

وتبرعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بـ12 ألف شجرة لتنفيذ المبادرة في المحافظة.

وقال «العتيبي» إن تدشين المبادرة اليوم يأتي انطلاقًا من توجيهات أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومن الإيمان السعودي العميق بضرورة حماية البيئة.

وشدد على أـهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية للمحافظة على مواردنا الطبيعية، معرباً عن أمله في مستقبل أفضل عبر مبادرات مختلفة هدفها بناء الإنسان وتنمية الأوطان.

يذكر أن مبادرة "السعودية الخضراء" في محافظة الزلفي، ستستمر خلال الأيام المقبلة، شاملة عددًا من المتنزهات والمراعي بالمحافظة، بمشاركة بلدية الزلفي ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعيات البيئية والكشفية والمتطوعين والمتطوعات.