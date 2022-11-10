انضمام لوكاكو وهازارد.. تعرف على قائمة منتخب بلجيكا المشاركة في مونديال قطر 2022

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني الإسباني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، عن قائمة الشياطين الحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

بلجيكا تشارك للمرة الـ14 في كأس العالم، وتسعى لتحقيق إنجاز أكبر من الوصول إلى نصف نهائي النسخة الماضية في روسيا 2018.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة بجانب المغرب وكرواتيا وكندا.

وشهدت قائمة المنتخب البلجيكي تواجد روميلو لوكاكو في هجوم الفريق، رغم الإصابات التي أبعدته عن إنتر ميلان، رفقة إيدين هازارد نجم ريال مدريد، وداريس ميرتينز لاعب جالطة سراي.

واستبعد مارتينيز ديفوك أوريجي مهاجم فريق ميلان الإيطالي، فيما تم استدعاء لياندرو تروسارد لاعب برايتون الإنجليزي بعد تألقه هذا الموسم.

وجاءت قائمة بلجيكا المشاركة في المونديال على النحو الاتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، كوين كاستيليس (كلوب بروج).

خط الدفاع: توبي ألديرفيرلد (رويال أنترويب البلجيكي)، يان فيرتونخن (أندرلخت البلجيكي)، زينو ديباست (أندرلخت البلجيكي)، آرثر ثياتي (رين الفرنسي)، ووت فايس (ليستر سيتي).

خط الوسط: كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)، توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)، ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند الألماني)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أونانا (إيفرتون الإنجليزي)، تليميناس (ليستر سيتي الإنجليزي)، فاناكين (كلوب بروج البلجيكي)، أكسيل فيتسل (أتلتيكو مدريد الإسباني)، دي كيتيلياري (ميلان الإيطالي).

خط الهجوم: جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، إيدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)، داريس ميرتينز (جالطة سراي التركي)، تروسارد (برايتون الإنجليزي)، ميتشي باتشواي (فنربخشة التركي)، لويس أوبيندا (لانس الفرنسي)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي).