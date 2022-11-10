القبض على 3 مخالفين قطعوا أشجاراً لتحويلها إلى فحم في جدة

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 3 مخالفين لنظام البيئة، بعدما قطعوا أشجار لتحويلها إلى فحم في محافظة جدة، وكان بحوزتهم أكثر من 3000 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين الثلاثة، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة.

وكشف «العتيبي» عن أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي تتمثل في غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، أما عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين فتصل إلى 16 ألف ريال غرامة لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.