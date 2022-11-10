«مهم جداً لـ5 فئات».. «الصحة» تدعو للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

نبهت وزارة الصحة إلى أهمية الحصول على اللقاح الخاص بمرض «الإنفلونزا الموسمية»، الذي يحمي من المضاعفات الشديدة، في ظل ما تشهد أقسام الطوارئ في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من تزايد في عدد حالات الإصابة بالمرض.

وأطلقت الوزارة حملة توعوية للتطعيم ضد «الإنفلونزا الموسمية»، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن «التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنوات طويلة في جميع دول العالم».

وبينت أن الأعراض التي تظهر على المصاب بـ«الإنفلونزا الموسمية» تتمثل في رجفة وتعرق، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، وصداع، والتهاب الحلق، وسعال مستمر، وجفاف وسيلان الأنف، محذرة من أن هذا المرض يسبب عددًا من المضاعفات من أهمها: التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، والوفاة.

ودعت الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامة، التي تعد من أهم طرق الوقاية من المرض، مع تجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وضرورة الحصول على اللقاح، والحرص على نظافة المكان، وغسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال.