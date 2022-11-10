ضبط 12 مخالفًا لنظام #البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (15) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مواطنين، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.