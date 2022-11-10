رسميا.. إنشاء أول #كازينو في دولة عربية خليجية: حصل على رخصة لممارسة #الألعاب

أعلن رسميا مساء اليوم الخميس، عن إنشاء أول كازينو في دولة عربية خليجية.

وقال كريج سكوت بيلينجز، الرئيس التنفيذي لشركة (وين ريزورتس) لتشغيل الفنادق والكازينوهات، إن الشركة ستقيم كازينو في المنتجع الفاخر الذي تبنيه في الإمارات ليكون الأول من نوعه في منطقة الخليج العربية المحظور فيها القمار منذ فترة طويلة.

وسيمثل الكازينو لحظة تحول لمنطقة الخليج. ويأتي تصور إنشاء كازينو جديد في ظل أجواء منافسة شديدة في منطقة الخليج.

وقالت إمارة رأس الخيمة وشركة وين ريزورتس في يناير، إن المنتجع قد تم ترخيصه لممارسة الألعاب دون ذكر للقمار تحديدا، مما أثار الحديث المتجدد عن إدخال الكازينوهات في إمارات أخرى مثل دبي التي تمثل مركزا سياحيا إقليميا.

وأكد بيلينجز إقامة الكازينو المقرر الانتهاء منه في عام 2026 على جزيرة صناعية قبالة ساحل رأس الخيمة، وذلك في مؤتمر عبر الهاتف الأربعاء.

وقال بيلينجر إن "الكازينو، سنديره بمفردنا لبعض الوقت على الأقل، وهو شيء مثير للغاية، يجري تصميمه ليكون أكبر إلى حد ما من (منتجع) وين لاس فيجاس".

ومضى يقول "حين تفكر في سوق كهذه حيث تكون، لفترة من الوقت، المشغل الوحيد، فأنت بالتأكيد لا ترغب في التقصير في بناء الكازينو، بل تريد الحفاظ على هذا الشعور بالحيوية".

ورأس الخيمة إمارة صغيرة وأقل شهرة بين الإمارات السبع. ولشركة سيزرز بالاس منتجع بدون كازينو في دبي، مركز الأعمال الإقليمي، كما تقوم شركة إم.جي.إم ريزورتس إنترناشيونال ببناء منتجع.