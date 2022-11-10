باكستان تحتفل بيوم “محمد إقبال”.. والسفارة السعودية تغرّد

احتفلت باكستان بيوم "محمد إقبال" الشاعر والفيلسوف الباكستاني العالمي والذي يصادف يوم 9 نوفمبر من كل عام وهو يوم ولادته في مدينة (سيالكوت) عام 1877.

وقد أقيمت الفعاليات في أنحاء باكستان للحديث عن أدب وشعر وكتابات محمد إقبال.

وقد شاركت عدد من البعثات والهيئات الدبلوماسية في هذه الفعالية عن طريق التهنئة في حساباتها في السوشيال ميديا وفي وسائل الاعلام.

وغرّدت السفارة السعودية في اسلام أباد عبر حسابها في "تويتر" بعبارة "اليوم نحتفي معكم .. بشاعر باكستان العظيم محمد إقبال" واشتملت التغريدة على فيديو يتناول حياة إقبال وألقابه وماذا قال كبار أدباء العربية عنه، وختمت الفيديو بما قاله إقبال عن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

من جانبه، غرّد سفير المملكة في باكستان نواف بن سعيد المالكي عبر حسابه الشخصي على تويتر بمقوله لمحمد إقبال باللغة الأوردية لقيت ترحيب كبير وتفاعل من المغرّدين الباكستانيين.