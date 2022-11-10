فيصل بن فرحان ووزير خارجية باكستان يترأسان أعمال الاجتماع الأول للجنة “المحور السياسي والأمني”

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، والوفد المرافق له.

‌‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‌‎بعد ذلك ترأس سمو وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية "المحور السياسي والأمني" المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، التي عقدت في مقر وزارة الخارجية بالرياض، حيث تناولت اللجنة العديد من الموضوعات السياسية والأمنية، من أبرزها تعزيز التنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدين وتحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف الجهود المشتركة التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما وقع الجانبان محضر أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية "المحور السياسي والأمني" المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

‌‎عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لمعالي وزير الخارجية الباكستاني والوفد المرافق له.

‌‎حضر الاستقبال وأعمال اللجنة الوزارية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.